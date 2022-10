Sony asegura que los juegos de Playstation no serán lanzados en PC antes de un año de exclusividad en la consola

En los últimos años, los videojuegos exclusivos de Playstation han comenzado a llegar a la plataforma de PC. Sin embargo, desde la compañía remarcan ahora que eso no significa que a futuro se concreten lanzamientos en paralelo.

Hermen Hulst, jefe de Playstation Studios, planteó que los títulos “first-party” de Playstation, como es el caso de la nueva versión de The Last of Us, no serán lanzados en PC “por al menos un año”.

Aún así, el ejecutivo planteó que videojuegos como servicio, que básicamente son aquellos que funcionan por temporadas como es el caso de Fortnite, podrían tardar menos tiempo.

Esta iniciativa de concretar lanzamientos en PC de videojuegos de Playstation fue anunciada en marzo de 2020, originándose con la presentación de Horizon Zero Dawn. Posteriormente también fue la hora de títulos como Days Gone, God of War y, más recientemente, Marvel’s Spider-Man.

A futuro se espera que también den el salto Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: The Legacy Collection y Sackboy: A Big Adventure.