Sony confirma que continuará llevando sus juegos a PC

Los juegos de PlayStation continuarán llegando a PC, así lo ha dado a conocer Sony de la mano de su más reciente reporte fiscal.

El reporte, junto con dan a conocer las ventas del año fiscal 2022, entrega algo de información de los títulos en PC, mencionando que “continuarán lanzando títulos de su catálogo en PC”, aunque sin dar más detalles.

Cabe recordar que aunque en grandes términos la llegada de juegos de PlayStation a PC ha sido todo un éxito, el último en llegar, The Last of Us Part 1, se llenó de críticas negativas debido a los problemas que presentaba y su mala optimización.

Entre los juegos de PlayStation que se encuentran disponibles en PC están Days Gone, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man y God of War.

Aunque no existe información del próximo juego de PlayStation que llegará, los rumores apuntan a que Ghost of Tsushima sería uno de los que se sumarían al catálogo.