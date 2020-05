Sony identificó a los responsables de la filtración de The Last of Us Part II

A principios de esta semana The Last of Us Part II, uno de los videojuegos más esperados de este año, sufrió una gigantesca filtración que no solo reveló detalles de su gameplay sino que también destapó algunos antecedentes claves sobre su trama.

La filtración que no tardó en captar la atención de los fanáticos a nivel mundial comenzó en YouTube y rápidamente se propagó a través de redes sociales y portales e incluso motivó a Naughty Dog a realizar una declaración pública lamentando los hechos.

Pero a menos de una semana de la filtración, Sony asegura que ya encontró a los responsables y, contrario a lo que se había especulado, no serían empleados ni de Sony Interactive Entertainment ni de Naughty Dog.

“SIE ha identificado a los principales responsables de la liberación no autorizada de los activos de TLOU2”, dijo un representante de la compañía a Polygon. “No están afiliados a Naughty Dog o SIE. No podemos hacer más comentarios porque la información está sujeta a una investigación en curso".

The Last of Us Part II será lanzado el 19 de junio.