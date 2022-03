Sony Japón decidió finalizar el soporte post venta de la PlayStation 3

Sony Interactive Entertainment Japan anunció que cancelará el soporte posventa de su consola de Séptima Generación, la mítica PlayStation 3. En otras palabras, a partir del 30 de abril de este año Sony ya no podrá reparar ni restaurar ningún hardware o periférico de la consola que haya sido enviado por sus clientes.

La información provino de la cuenta de Twitter de PlayStation de Japón, donde explicaron que la decisión se debió “al agotamiento del inventario de piezas, ya no podremos brindar servicio posventa para la unidad principal de la serie PlayStation 3 CECH-4300 y todos los periféricos de PlayStation 3 el 30 de abril de 2022″.

“Si está considerando solicitar este servicio, haga su solicitud lo antes posible. Tenga en cuenta que es posible que las reparaciones no sean posibles antes de la fecha de finalización debido al agotamiento de las piezas”, se lee en el comunicado. “Nos disculpamos sinceramente con los clientes que usan este producto y les agradecemos su comprensión”.

La consola fue lanzada en noviembre de 2006 a un precio de 599 dólares. Si bien en un principio, la consola le costó despegar debido a su alto precio, a medida que se lanzaron juegos exclusivos como Uncharted, The Last of Us o God of War, la PlayStation 3 se vendió como pan caliente llegando a más de 87 millones de unidades. De este modo, se convirtió en el hardware más vendido de la Séptima Generación.