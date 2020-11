Sony no permitió que la Playstation fuese usada en Pineapple Express, una película del estudio Sony

La sinergia corporativa no siempre funciona en los grandes conglomerados. El actor Seth Rogen reveló un problema que tuvo durante la realización de la comedia Pineapple Express que co-protagonizó con James Franco.

“Dato curioso: Sony no quiso aprobar e uso de Playstation en Pineapple Express (una película de Sony)”, escribió el actor.

Sin entrar en más detalles, el actor dejó abierta la puerta para la especulación, ya que el único motivo podría tener relación con la historia que aborda la película plagada de holgazanes y marihuana. Pero claro, no pocos usuarios comenzaron a remarcar que eso fue una oportunidad de marketing desperdiciada.

Tengan en cuenta que la comedia fue un éxito, recaudando más de $100 millones de dólares a partir de un presupuesto de solo $25 millones, pero aún así sus realizadores no lograron sacar adelante una secuela. Sin embargo, una ficticia “Pineapple Express 2″ fue incluida como parte de la historia de la comedia apocalíptica “This is the End”.