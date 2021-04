Sony pretendería llevar franquicias populares de PlayStation al mercado de los videojuegos para teléfonos

Parece que las consolas de PlayStation y sus respectivos títulos no serán en único foco a futuro para Sony en el mercado de los videojuegos. Siguiendo los reportes sobre un posible remake de The Last of Us para PS5, desde Eurogamer encontraron una llamativa oferta de trabajo que fue publicada por esa compañía.

Resulta que Sony estaría buscando a alguien para asumir el cargo de jefe en la división móvil de PlayStation Studios. Por supuesto, eso podría quedar como una simple contratación, sin embargo, en los detalles del cargo la compañía plantea que la persona que asuma ese puesto “liderará todos los aspectos de la expansión de nuestro desarrollo de juegos, desde consolas y PC hasta dispositivos móviles y servicios en vivo, con un enfoque en la adaptación exitosa de las franquicias más populares de PlayStation para dispositivos móviles”.

“Serás responsable de construir y escalar un equipo de líderes móviles y actuarás como Jefe de esta nueva unidad de negocios dentro de PlayStation Studios”, sentencia la oferta de la compañía.

Por supuesto, como Sony recién está buscando una persona para ese cargo, todavía no está claro a qué títulos podría contemplar esta iniciativa y de hecho ni siquiera existen indicios de qué estrategia podría adoptar la compañía para sacar provecho de los títulos de PlayStation en el mercado móvil.

Así, todo apunta a que la espera por más detalles podría ser larga ya que el anuncio de trabajo dice que el ejecutivo tendrá que desarrollar una hoja de ruta para un período de tiempo que abarque de 3 a 5 años.