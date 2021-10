Sony reservó las fechas para estrenar dos nuevas películas de Marvel

Mientras aún no está claro que pasará con las películas de Spidey después del esperado estreno de Spider-Man: Far From Home, Sony planea seguir sacando provecho de los derechos del mundo del arácnido y recientemente fijó un par de fechas de estreno para nuevos proyectos basados en los cómics de Marvel.

Según informa el reportero Aaron Couch de The Hollywood Reporter, “Sony ha agregado dos películas de Marvel sin título al su calendario: el 23 de junio de 2023 y el 6 de octubre de 2023″.

Por ahora se desconoce qué películas serán lanzadas en esas fechas, pero tengan en cuenta que Sony planea estrenar la película de Kraven the Hunter encabezada por Aaron Taylor-Johnson en enero de 2023. Todo mientras el estudio también manejaría proyectos como la cinta dirigida por Olivia Wilde, la película enfocada en Madame Web e incluso esa producción que pretende centrarse en Jackpot.

Pero como no hay claridad respecto a lo que Sony planea estrenar durante 2023, perfectamente podría tratarse de una de esas apuestas o un proyecto nuevo que aún no es anunciado o quien sabe, quizás tras el desempeño de Venom: Let There Be Carnage el estudio también podría estar pensando en una potencial Venom 3.