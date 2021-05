Sony trabaja en 25 juegos para Playstation 5, incluyendo propuestas que son de marcas nuevas

De acuerdo a una conversación de Wired con Hermen Hulst, jefe de Playstation Studios, en Sony ya están trabajando para lanzar más de 25 videojuegos en la Playstation 5.

Dichos juegos serían lanzados bajo la marca de Playstation Studios e incluyen a títulos ya anunciados como Horizon Forbidden West (2021), Ratchet and Clank: Rift Apart (2021), God of War: Ragnarok (2021) y Gran Turismo 7 (2022).

El ejecutivo, que previamente encabezó al estudio Guerrilla Games, no profundizó en mayores detalles sobre esos planes, pero dejó en claro que habrá una gran variedad de títulos.

En esa línea, es importante recalcar que la marca Playstation Studios no solo involucra a juegos realizados por estudios que son propiedad de Sony. Estos también pueden incluir a títulos first-party que adquirieron sin la necesidad de ser dueños de los desarrolladores involucrados. Por ejemplo, el reciente hit llamado Returnal fue creado por la finlandesa Housemarque y fue presentada como un exclusivo de Playstation Studios.

Al mismo tiempo, títulos independientes, como el juego que desarrolla la nueva desarrolladora Haven Studios, podrían ser parte del conteo. Pero lo claro es que no solo habrá títulos de marcas consolidadas, como el propio God of War, sino que también nuevas propuestas no franquiciadas.