Spider-Man: Across the Spider-Verse incluiría un universo de LEGO

Spider-Man: Across the Spider-Verse nos llevará a varios universos en el contexto de la nueva aventura Multiversal de Miles Morales y aunque hasta ahora no se ha detallado cuáles serán todos esos mundos y cuánto veremos de cada uno de ellos, recientemente Jake Johnson reveló que la cinta incluiría una dimensión de LEGO.

En una entrevista con el portal Fandango el actor que realiza la voz de Peter B. Parker mencionó que Spider-Man: Across the Spider-Verse incluiría un mundo de LEGO.

“Todo en esta película, la animación es muy salvaje. Está empujando tantos límites que a veces pienso, ‘¿qué están haciendo ahora?’ El mundo de LEGO era realmente genial, ¿recuerdas dónde salta un poco al universo de LEGO? Y yo estaba como, ‘hombre, ¿qué está pasando?’ Hay demasiado. Tienes que verlo, hay demasiados para elegir un favorito”, dijo Johnson.

Previamente se había indicado que Spider-Man: Across the Spider-Verse exploraría seis universos distintos, pero obviamente la cinta podría mostrar brevemente muchos mundos más. En ese sentido, mientras se desconoce cuánto del mundo de LEGO figuraría en la cinta, es importante recordar que los guionistas de Across the Spider-Verse, Phil Lord y Christopher Miller, dirigieron The LEGO Movie por lo que hay una historia a considerar con el mundo de los bloques.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en junio.