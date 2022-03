Spider-Man: No Way Home se convirtió en la tercera película en llegar a los $800 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos

Spider-Man: No Way Home logró un nuevo hito en su paso por la cartelera. Pese a que la película ya está disponible en plataformas digitales y durante abril llegará al mercado hogareño con su DVD, y Blu-ray, este fin de semana la tercera cinta de Spidey en el MCU llegó a los $800 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, después de acercarse poco a esa cifra durante los últimos días, este sábado Spider-Man: No Way Home finalmente cruzó la marca de los $800 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos y se convirtió en la tercera película en lograr ese hito tras Avengers: Endgame y Star Wars: The Force Awakens.

Recuerden que tanto Avengers: Endgame como Star Wars: The Force Awakens concluyeron su paso por la cartelera con una recaudación total superior a los 2 mil millones de dólares a nivel mundial respectivamente y, aunque a Spidey le faltaría para ese total, No Way Home se estrenó en el contexto de la pandemia de coronavirus.