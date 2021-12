Spider-Man se enfrenta a Doctor Strange en la Dimensión Espejo en un nuevo clip de No Way Home

¿Quieren ver un último clip de Spider-Man: No Way Home para continuar su preparación para el estreno de la película? Bueno, no tienen que seguir buscando porque esta semana Sony lanzó una nueva escena de la próxima cinta de Spidey.

Mediante la cuenta oficial de PlayStation la compañía divulgó una secuencia que aparentemente se dará en el actor inicial de la película y contemplará un enfrentamiento entre Spider-Man y Doctor Strange a raíz del hechizo que salió mal para tratar de revertir la revelación de la identidad secreta de Peter Parker.

Pero quizás lo más llamativo de ese clip no es la disputa entre ambos héroes, sino que todo se desarrolla en la Dimensión Espejo.

Spider-Man: No Way Home comenzará sus funciones este 15 de diciembre en Chile.