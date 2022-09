Square Enix anuncia el tercer juego de la saga Voice of Cards y anuncia su estreno para el 13 septiembre

Desde Square Enix anunciaron durante la jornada de este jueves, Voice of Cards: The Beasts of Burden, la tercera entrega de su saga que combina juego de cartas con elementos RPG.

El anuncio fue realizado con un tráiler, en el cual además se anunció que no habrá que esperar mucho por el título ya que este saldrá el próximo 13 de septiembre para PS4, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Cabe recordar que esta saga comenzó en octubre de 2021 con Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, y fue seguida por Voice of Cards: The Forsaken Maiden en febrero de 2022.

Entre las novedades que presentará esta tercera entrega se encuentra el hecho que los jugadores podrán atrapar los monstruos que derroten para luego utilizarlos como habilidades en las batallas que tengan.

Para el desarrollo de este juego regresa el equipo que trabajó en las entregas anteriores, con Yoko Taro como director creativo, Keiichi Okabe como director musical, y Kimihiko Fujisaka como diseñador de personajes.