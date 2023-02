Square Enix anuncia Paranormasight: The Seven Mysteries, un nuevo juego de misterio que llegará el próximo 9 de marzo

En el marco del más reciente Nintendo Direct desde Square Enix anunciaron, Paranormasight: The Seven Mysteries, un nuevo juego de misterio el cual tendrá un estilo de novela visual 2D y llegará el próximo 9 de marzo a Nintendo Switch y Steam.

La sinopsis del juego apunta que...

Ambientado durante el Periodo Showa (1926-89) en la ciudad Sumida en Tokyo, Honjo, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo es una colección de escalofriantes historias de fantasmas centradas en varios protagonistas que poseen “power of curses”. Jugando desde el punto de vista de varios personajes malditos, los jugadores investigan los misterios de Honjo. Durante el día, los jugadores explorarán las misteriosas zonas de la ciudad, resolverán acertijos y encontrarán nuevas pistas que les ayuden a descubrir los misterios que se esconden estas siete maldiciones mortales. Al caer la noche, cazarán o serán cazados por otros portadores de maldiciones. Los jugadores deberán aprender a controlar sus propios poderes mientras intentan descifrar cómo no caer en las depredaciones de aquellos retenidos por otros durante esta prueba sobrenatural.

Según detallan es así como los jugadores podrán viajar por diferentes zonas en el juego, y apreciar vistas panorámicas ambientales de la ciudad de Sumida, todas tomadas de escenarios reales mediante una cámara de 360 grados a raíz de una cooperación con de la División de Turismo de la ciudad de Sumida, el museo local, la asociación de turismo y la comunidad local.