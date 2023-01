Square Enix no descarta realizar una secuela de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, el juego desarrollado por Team Ninja y que corresponde a un spin-off/precuela de Final Fantasy, podría tener una secuela, así lo da a entender el productor del mismo Tetsuya Nomura.

En una reciente transmisión centrada en el tercer y último DLC del juego, es que este se refirió a la posibilidad señalando que no está cerrada la puerta y que depende de los jugadores y la popularidad que tenga el título.

“Cuando Stranger of Paradise se lanzó había mucha opinión negativa, especialmente online. No obstante, me alegra decir que todos los que han visto esta emisión se han encariñado mucho con Jack y sus amigos. Tanto que algunos querrían ver una secuela”, señaló al respecto.

“Si quieres que eso suceda, ayudaría que cada persona que vea el programa dé la noticia a diez personas. Si se corre la voz sobre la finalización del contenido descargable y se demuestra que el juego ha conectado con todos, puede que nos volvamos a ver. Personalmente me encantaría trabajar de nuevo con Kumabe de Koei Tecmo”, agregó.

Cabe mencionar que el juego fue bastante criticado en su lanzamiento, tanto por sus personajes como por su historia.