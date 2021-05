Square Enix planea crear nuevas IP y lanzar varios grandes juegos al año

Desde Square Enix han dado a conocer sus resultados financieros, logrando varios récords gracias a importantes lanzamientos como Final Fantasy VII REmake. A pesar de esto de la compañía quieren ir más lejos y para esto tienen pensado desarrollar nuevas IP y lanzar varios juegos grandes al año.

Según dieron a conocer desde Square Enix, durante el presente año fiscal tuvieron “un crecimiento en las ventas digitales” y han incrementado considerablemente los ingresos, con beneficios de más del 40% en relación a otros años.

Es así como desde la compañía señalan que para los próximos años piensan aumentar su inversión en crear nuevas IP para diferentes plataformas, a la vez que planean tener varios grandes lanzamientos al año.

A la vez, desde Square Enix buscan reforzar los juegos y sagas ya existentes, recordar que la compañía posee dos de los RPG más importantes y reconocidos, como lo son Final Fantasy y Dragon Quest.

Sobre las nuevas IP sólo queda esperar, pero la compañía japonesa ya tiene varios juegos en camino como NEO: The Worlds Ends With You que saldrá el 27 de julio, la versión de PS5 de Final Fantasy VII REmake, y la siguiente entrega de la saga, Final Fantasy XVI, el cual por el momento no tiene fecha de lanzamiento.