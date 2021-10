Square Enix sigue en conversaciones con Microsoft por la posible llegada de Final Fantasy XIV a Xbox

Final Fantasy XIV, el MMORPG de la popular franquicia de Square Enix, es todo un éxito en las diferentes plataformas, pero aún no llega a Xbox, a pesar de esto, el director y productor del juego, Naoki Yoshida, señaló que aún están en conversaciones con Microsoft y que estás son “positivas”.

EN una entrevista con el canal de Youtube Easy Allies, Yoshida se refirió a la posible llegada del juego a las consolas de Microsoft, señalando que “me siento mal por decir lo mismo cada vez”, y agregando que “todavía estamos en conversaciones con Microsoft y siento que nuestras conversaciones van en un tono positivo. No quiero decir que no tendremos una versión de Xbox, pero espero que sea muy pronto el momento en que tenga algún tipo de actualización para los jugadores”.

“Estoy seguro de que hay muchas cosas que la gente quiere preguntar sobre el tema y hay muchas cosas que me encantaría compartir, pero me temo que no puedo divulgar esos detalles”, puntualizó.

Cabe recordar que Final Fantasy XIV, se encuentra esperando su próxima actualización Endwalker, la cual llegará en noviembre próximo.