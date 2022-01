S.T.A.L.K.E.R. 2 retrasa su estreno para finales de este año

Hace aproximadamente un mes, la desarrolladora de S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World, anunció que el juego tendría la inclusión de NFTs, los cuales, permitían a los jugadores gastar sus criptomonedas (si es que las hubiesen tenido) en artículos únicos e incluso escanearse a sí mismos en el juego como NPCs. No obstante, la reacción de la comunidad fue muy dura frente a esta decisión, provocando que el videojuego no contara con nada relacionado a los tokens no fungibles.

Y tal parece que dicha polémica tiene repercusiones hasta el día de hoy, ya que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl cambió su fecha de lanzamiento del 28 de abril de este año hasta el 8 de diciembre.

De acuerdo a la cuenta de Twitter de la desarrolladora GSC Game World, el retraso de siete meses tiene como objetivo “cumplir nuestra visión y lograr el estado deseado del juego. S.T.A.L.K.E.R. 2 es el proyecto más grande en la historia de GSC y requiere pruebas y pulido exhaustivos”.

S.T.A.L.K.E.R. 2 originalmente fue anunciado el 15 de mayo del 2018 y en el transcurso de más de tres años, han habido varios tráilers. incluido uno con gameplay mostrado en junio del año pasado. Con este retraso, el juego de GSC Game World se suma a Saints Row que fue aplazado del 25 de febrero al 23 de agosto de este año.