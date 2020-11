Stan Lee defiende a un garabato en este simpático corto animado

Probablemente “excelsior” es la palabra que más se asocia a Stan Lee, sin embargo, un nuevo corto animado llegó para demostrarnos que probablemente esa no era la palabra favorita del fallecido editor de Marvel Comics.

En Sessions With Stan, un llamativo corto animado que fue lanzando durante esta semana, Lee defiende la versatilidad de la palabra “fuck”, un garabato en inglés que el co-creador de Spider-Man sostiene es muy útil.

Pese a lo que podrían imaginar al escuchar esa premisa, Sessions With Stan no es una parodia y en realidad es una producción basada en una grabación real de Stan Lee que estaba en poder de Aron Fromm, un director y productor que colaboró varias veces con el escritor mediante sus compañías y que, a dos años de la muerte de Lee, decidió concretar este homenaje.

“Tengo un montón de grabaciones antiguas de Stan, pero esta siempre me hizo reír. Es muy agradable y sincero. Así es como me gusta recordarlo: un viejo disparatado y agudo que haría cualquier cosa por reírse”, comentó Fromm en una entrevista con Cartoon Brew. “Estaba revisando algunas carpetas viejas en mi computadora, me las encontré y dije: ‘Mierda, tengo que hacer algo con esto’”.

El resultado de esa decisión fue este corto que ni siquiera alcanza a durar dos minutos con sus créditos incluidos, pero que con personajes diseñados por el artista Kosperry, presenta a una versión animada de Lee defendiendo a la palabra “fuck” antes de dar pie a un par de versiones de su famoso “excelsior”. Todo mientras distintos personajes de Marvel adornan el escenario.

Así que, sin más preámbulos, pueden ver el corto aquí: