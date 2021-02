Star Ace Toys también realizará figuras de The Boys

Aunque el grupo de superhéroes presentados en la serie The Boys, no es precisamente heroico o admirable, eso no quita que ahora puedan recibir su propia línea de figuras coleccionables.

Desde Star Ace Toys anunciaron que adquirieron los derechos para producir figuras a escala 1:6 de los personajes de la serie. El acuerdo recién se anuncia por lo que todavía no existen prototipos, pero desde su página de Facebook compartieron dos fotos del diseño de Homelander, el despiadado líder del grupo de superhéroes The Seven, y Billy Butcher, quien encabeza el equipo que busca librarse de esto seres superpoderosos.

Todavía no existe una fecha de salida o un listado de figuras que serán producidas pero pueden ver el par de adelantos a continuación.