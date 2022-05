Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords llegará a Nintendo Switch en junio

Otro recordado videojuego de Star Wars llegará a Nintendo Switch. Esta semana y en el marco de la “Star Wars Celebration 2022″ se anunció que Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords presentará su versión para la plataforma híbrida de Nintendo este año.

Específicamente con un tráiler se anunció que Star Wars: Knights of the Old Republic II será lanzado para Nintendo Switch este 8 de junio.

Star Wars: Knights of the Old Republic II fue desarrollado por Obsidian Entertainment y en esta oportunidad fue optimizado para la Switch por Aspyr. A grandes rasgos en este RPG los jugadores podrán elegir qué camino seguir y si quieren consolidarse como Jedi o convertirse en Sith. Todo mientras podrán escoger entre tres clases diferentes de Jedi con distintas habilidades en la Fuerza y comandar grupos cuyo destino será determinado por sus acciones.

Star Wars: Knights of the Old Republic II ya se puede pre-ordenar mediante la Nintendo eShop. Y después de su lanzamiento sumará nuevo contenido gracias a la promesa de restauración de sus DLC.