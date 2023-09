Starfield es el videojuego con el mejor lanzamiento para Bethesda

Starfield ya es el más grande lanzamiento de un videojuego de Bethesda, la compañía tras títulos como The Elder Scrolls, DOOM, Fallout o Wolfenstein: The New Order, entre otros, y que ahora pertenece a Microsoft.

Según su más reciente anuncio, el nuevo videojuego de ciencia ficción y viajes espaciales logró congregar a más de seis millones de jugadores durante su día de lanzamiento.

Lo más llamativo del logro es que el videojuego se saltó completamente a la plataforma de Playstation y solo está disponible en las consolas Xbox Series y PC.

Claro que también es relevante destacar que el videojuego también estuvo disponible en el Game Pass de Microsoft, por lo que en consolas y computadores personales estuvo disponible para los millones de suscriptores del pase.

En esa línea, por ahora no hay informes sobre las ventas del videojuego, aunque una estimación inicial planteó que durante el acceso inicial, disponible solo para aquellos jugadores que pagaron, se congregó a más de 200 mil jugadores.

Previamente, Skyrim logró reunir a tres millones y medio de jugadores en 2011, mientras que Bethesda ha dejado entrever que Starfield logró superar las ventas de lanzamiento de títulos como Fallout 4.