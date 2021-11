Stellan Skarsgård defendió las películas de superhéroes y argumentó que el problema que enfrenta el cine se debe a las ambiciones económicas de los estudios

Mientras figuras como Ridley Scott no tienen problemas en apuntar contra las populares películas de superhéroes, Stellan Skarsgård optó por defender al género de películas en que participó por cortesía de su papel como Erik Selvig en cintas como Thor y The Avengers.

En una reciente entrevista con The Guardian el actor de Dune fue consultado respecto a su opinión de las críticas a las películas de superhéroes que han emitido figuras como el mencionado Scott o Martin Scorsese.

Skarsgård señaló que no ve de mala manera a ese tipo de películas, pero reconoció que hay un problema en el estado actual de la industria cinematográfica.

“No tengo nada en contra de las películas de superhéroes. He estado en una par y definitivamente tienen un lugar”, dijo Skarsgård. “El problema es que el sistema que permite que ocho personas posean la mitad de la riqueza del mundo aumentando el poder de las fuerzas del mercado, por lo que los cines pequeños e independientes ya no existen fuera de unas pocas grandes ciudades. No hay canales de distribución para todas las películas de presupuesto medio que tienen los mejores actores, los mejores guiones, porque no pueden gastar $3 millones de dólares en una campaña de marketing. Cuando los cines los dejan entrar, lo hacen durante una semana y si no da resultado en una semana, se van”.

“Recuerden que El Padrino se estrenó por primera vez en 100 cines en los Estados Unidos; las grandes películas ahora abren en 4.000. Tenían pequeños anuncios en el New York Times, pero creció y creció porque era una película muy buena. La opinión de la gente ya no tiene ninguna posibilidad. Y eso es triste”, sentenció.

En ese sentido, Skarsgård planteó que el problema no pasaría por las cintas de superhéroes, sino por los estudios que solo apuestan por ese tipo de películas en busca de ganancias seguras.

“Creo que deberíamos tener películas de Marvel y más películas de montaña rusa. También deberíamos tener otras películas. Y eso es lo triste: cuando entran las fuerzas del mercado, los estudios comienzan a ser dirigidos por empresas a las que no les importa si están vendiendo películas o pasta de dientes, siempre y cuando obtengan su (retorno) del 10%”, acusó el actor. “Cuando AT&T se hizo cargo de Time Warner, inmediatamente le dijo a HBO que se volviera más liviano y comercial. Siempre estaban ganando dinero. Pero no lo suficiente para un inversor”.

Skarsgård tiene un punto bastante claro, sin embargo, mientras el calendario para los próximos años se ve bastante abultado con estrenos de películas de superhéroes basadas en los cómics de Marvel y DC, es probable que el debate en torno a estas cintas y su influencia en el panorama actual del cine siga presente.