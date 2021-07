Stephen Dorff aseguró que Black Widow luce como un mal videojuego y que Scarlett Johansson le da vergüenza

El actor Stephen Dorff, quien interpretó al villano de Blade, además de tener roles en series como True Detective o películas como Somewhere de Sofia Coppola, criticó a Black Widow y su protagonista, Scarlett Johansson.

En conversación con el diario The Independt del Reino Unido, el actor comparó a la película de Marvel Studios con “un mal videojuego” y aseguró que sentía vergüenza de Johansson.

“No quiero estar en Black Widow, me parece basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenza esa gente. ¡Me da vergüenza Scarlett! Estoy seguro de que le pagaron cinco, siete millones de dólares, pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no lo hago. Encontraré a ese director infantil que será el próximo Kubrick y en su lugar actuaré para él ”, disparó Dorff.

Pero las críticas de Dorff no se quedaron solo ahí, ya que aseguró que la última edición de los Premios Oscar ha sido “una de las cosas más vergonzosas” que ha visto.

“Mi negocio se está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tienes cineastas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos en estas pequeñas cajas en estos streamings. Televisión, cine: ahora todo es una mierda de bomba de racimo de contenido“, dijo.

Tengan en cuenta que Dorff participó previamente en una adaptación de videojuego muy vilipendiada, Alone in the Dark, y durante la última década ha participado en películas como Immortals junto a Henry Cavill, el drama criminal The Iceman con Michael Shannon y la precuela de terror Leatherface.