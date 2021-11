Steve Conrad será el guionista del nuevo spin-off de Game of Thrones basado en Tales of Dunk & Egg

Si las declaraciones más recientes de George R.R. Martin los tienen sufriendo ante el escenario hipotético donde se realizaron diez temporadas de Game of Thrones, un nuevo proyecto quiere recordarles que HBO todavía tiene planes para seguir expendiendo el mundo de Westeros tras la popular serie original.

Particularmente, según cuenta Deadline, HBO contrató a Steve Conrad (Patriot, Perpetual Grace) para trabajar en el guión de Dunk & Egg, su nueva serie basada en Tales of Dunk & Egg, la saga compuesta por tres novelas cortas con la que George R.R. Martin intentó expandir el mundo de Westeros previo a los eventos de Canción de Hielo y Fuego.

La serie de Dunk & Egg ha estado en los planes de HBO desde inicios de este año, sin embargo, la contratación de Conrad es un impulso para su desarrollo en un escenario donde el canal está contemplando varias series ambientadas en el mundo de Game of Thrones pero solo House of the Dragon ha avanzando lo suficiente para tener en la mira a un estreno durante el próximo año.