Steven Yeun estará en la película de los Thunderbolts con un rol importante

El actor Steven Yeun, quien saltó a la fama por su participación en The Walking Dead y luego comenzó a consagrarse con su rol nominado al Oscar en el drama Minari, ya tiene un nuevo proyecto.

Después de ser parte del elenco de Nope, y mantenerse como voz protagónica de la serie animada de Invencible, el actor que alguna vez dio vida a Glenn será parte de Thunderbolts, una de las próximas películas de Marvel Studios.

Aunque el portal Deadline no revela qué personaje tendrá que interpretar, sí plantean que será un rol importante que probablemente sea expandido en futuras películas del universo Marvel.

La película de los Thunderbolts se enfocará en un dispar grupo de antihéroes que incluirá a Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky/El Soldado de Invierno y David Harbour como el Red Guardian.

En un equipo liderado por la Valentina Allegra de Fontaine interpretada por Julia Louis-Dreyfus, la serie también recuperará al US Agent de Wyatt Russell, la Ghost que interpretó Hannah John-Kamen en Ant-Man and the Wasp e inclusive otra pieza de la película de Black Widow, ya que Olga Kurylenko volverá como Taskmaster.

Durante los últimos meses también se ha rumoreado que la película de los Thunderbolts incluirá la presencia de un poderoso personaje, que podría ser Sentry o el Hiperion del Escuadrón Supremo, aunque no está claro si alguno de esos personajes serán el rol de Yeun.

Thunderbolts llegará a los cines en julio de 2024 bajo la dirección de Jake Schreier (Paper Towns) a partir de un guión de Eric Pearson, quien previamente escribió Black Widow.