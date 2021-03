Superman and The Authority: Lo nuevo de DC Comics por Grant Morrison y Mikel Janin

Los rumores finalmente estaban en lo correcto. Los caminos de Superman y el violento grupo The Authority, creado en 1999 por Warren Ellis y Brian Hytch, se cruzarán.

Si bien un reporte previo indicó que Superman se convertiría en líder del equipo como parte de la historia de la serie regular del hombre de acero, ahora se ha dado a conocer que un nuevo cómic de dos partes llamado Superman & The Authority llegará a las tiendas durante este año.

Lo más llamativo de todo es que su historia será escrita por Grant Morrison mientras que el arte correrá a cargo del español Mikel Janin (Batman) y la colorista Jordie Bellaire (Redlands, Hawkeye). Con un equipo como ese, esta será una historia a tener en cuenta en la oferta de DC Comics en su nueva etapa editorial llamada “La Frontera Infinita” en donde todas las historias son parte del canon. Todo vale.

Aunque el cómic incluirá a personajes como Midnighter y Apollo, también hará acto de presencia Manchester Black. Este último es una creación que respondió al éxito de la violencia de The Authority.

El escritor Joe Kelly presentó la elogiada historia “What’s So Funny About Truth, Justice And The American Way” en el cómic de Superman, en donde se criticaba la popularidad del grupo de superhéroes violento en desmedro de lo que representa el hombre de acero. De ahí que ahí nos presentaban a un equipo llamado The Elite que era liderado por Manchester Black. En los últimos años inclusive existe una película animada sobre esa historia.

Por ahora no existen más detalles sobre el cómic, pero Grant Morrison tuvo experiencia con The Authority, aunque su etapa no fue exitosa como sí lo fueron la escrita por Warren Ellis y la que posteriormente realizó Mark Waid. Lo otro llamativo es que su imagen de presentación incluye a un Superman con canas, por lo que todo se situaría en un futuro cercano.

La siguiente es su portada.