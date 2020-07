Superman sería convertido en el líder de The Authority

A fines de los noventas, el escritor Warren Ellis y el dibujante Bryan Hitch dieron vida a The Authority, un elogiado cómic que nos presentaba a un equipo de superhéroes, conformado por algunos personajes que ya habían aparecido en Stormwatch, y que nos presentaba un grupo que concretaba, por todos los medios que fuese necesario, las tareas encomendadas por el Gobierno.

La propuesta, publicada por DC Comics bajo su sello Wildstorm, generalmente funciona por su propia cuenta, pero inevitablemente sus personajes fueron conectados al resto del universo DC.

Por ejemplo, dos de sus personajes más populares, Apollo y Midnighter, fueron incorporados en las historias de la etapa de “Los Nuevos 52″, aunque rejuvenecidos. Sin embargo, ahora el concepto de The Authority sería recuperado de forma más directa en las páginas de los cómics de Superman.

Según un nuevo rumor de Bleeding Cool. el statu-quo de las historias del hombre de acero continuará siendo remecido, dando pie a que el héroe por excelencia termine siendo el nuevo líder de The Authority. La historia se concretaría debido a las suspicacias del gobierno de Estados Unidos hacia el héroe, luego de las historias que revelaron su identidad secreta y lo instalaron como “Presidente” de La Tierra.

Obviamente, esto habría sido impensado en otro contexto, ya que el accionar original de The Authority, ya que iban en contra de los principios que guían al hombre de acero.

El sitio explica además que la idea iba a ser parte del plan original de la saga “5G” que DC Comics estaba preparando y terminó desechando tras el despido de Dan Didio y las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

En esa historia, que avanzaría el universo DC en un par de años, Jonathan Jent sería el nuevo Superman, Clark sería presentado más viejo y su nuevo rol sería liderar al equipo en cuestión. “Mientras la escala de lo que 5G habría sido en el universo de DC Comics, con un cambio completo de personajes, ha sido reducido dramáticamente, esto de Superman seguirá sucediendo como una historia”, agregan desde el sitio.

Tengan en cuenta que Superman tiene una clásica historia en la que se enfrenta a personajes que básicamente eran análogos de The Authority, que cuestionó al tipo de historias que caracterizaban al popular grupo a comienzos de este siglo y la forma en que estaban conectando con sus lectores.

Action Comics #775 estuvo marcada por una historia llamada “What’s So Funny About Truth, Justice And The American Way” en la que Superman debe confrontar a un violento equipó llamado The Elite, liderado por un personaje llamado Manchester Black, que inicialmente es muy popular con la gente por sus efectivos métodos violentos y termina reemplazando al anticuado hombre de acero. Pero, claro está, Superman termina imponiéndose. Todo esto fue adaptado en una película animada llamada Superman vs. The Elite.