Surgen nuevas acusaciones de acoso contra Scott Lobdell

Este martes Scott Lobdell anunció que dejará de escribir Red Hood and the Outlaws a partir del número #50 del cómic que será publicado en octubre por DC Comics.

“Me estoy alejando del trabajo independiente restante en Red Hood and The Outlaws, con efecto inmediato”, escribió Lobdell. “El número 50 que saldrá en octubre será mi último número. Si bien estoy profundamente agradecido por los últimos diez años en un libro que cuenta la historia de un hombre trágicamente defectuoso en busca de la redención, estoy seguro de que mi vacante será ocupada por una nueva voz dinámica”.

Lobdell comenzó a escribir Red Hood and The Outlaws en septiembre de 2011 y continuó al mando del título ininterrumpidamente hasta ahora, pese a que en 2013 la dibujante MariNaomi lo acusó de acoso sexual y él admitió ese hecho.

En ese contexto, luego de que Lobdell anunciara su salida de Red Hood and The Outlaws, surgieron dos nuevas acusaciones de acoso sexual contra el guionista que también escribió Flash Forward para DC Comics.

La primera acusación fue emitida por Tess Fowler, una artista que dice que Lobdell la acosó cuando estaba comenzando su carrera.

“Cuando era joven, Scott estaba ‘ayudándome’ a comenzar a escribir cómics con guiones, etc. También vino a mi trabajo para conocerme / mirarme sin presentarse y me dijo que debía ir a una convención en el extranjero para que me atara y abusara”, escribió Fowler. “Espero que esto signifique que dejó la industria para siempre”.

La publicación de Fowler motivó a la escritora Alex de Campi a contar que Lobdell habría tenido una conducta similar con ella y otra joven.

“Scott Lobdell también intentó esto conmigo (lo callé) y hace tan solo un año lo intentó con una joven artista femenina que conozco (ella se acercó a mí y me dijo: ‘Creo que estoy viviendo grooming', le dije ‘sí, lo estás haciendo’ y bienvenida a blockville, población: ESE TIPO)”, escribió de Campi.

Hasta el momento Lobdell no se ha referido a las nuevas acusaciones en su contra ni tampoco ha abordado directamente las motivaciones de su distanciamiento con Red Hood and the Outlaws. No obstante, es preciso señalar que este anuncio llega luego de que surgieran acusaciones contra otras figuras del mundo de los cómics como Cameron Stewart y Warren Ellis.