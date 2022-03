Sus fracasos impidieron la realización de Tesoro Nacional 3 según Nicolas Cage

Aunque no fueron grandes éxitos de taquilla, las películas de la saga de Tesoro Nacional lograron recaudar casi $400 millones de dólares alrededor del mundo. Más aún, la segunda película logró recaudar más dinero que la primera. No obstante, aquello no permitió que se concretase una tercera entrega.

¿La causa? Pues simplemente los fracasos que enfrentó Nicolas Cage.

Así lo dejó en claro el propio actor, quien abordó el colapso de la franquicia en conversación con la revista GQ.

“El teléfono dejó de sonar. Yo les decía: ¿Qué quieres decir con que no vamos a hacer Tesoro Nacional 3? Han sido 14 años. ¿Por qué no? Bueno, me decían que El Aprendiz de Brujo no función y que Ghost Rider no vendió entradas. Y Drive Angry, eso simplemente llegó y se esfumó”, explicó Cage.

El Aprendiz de Brujo fue una película de aventuras realizada por Disney, quienes también concretaron las películas de la saga de Tesoro Nacional, por lo que no es de sorprender que ese fracaso fuese un factor en la determinación de no seguir adelante. “Disney es como un transatlántico. Una vez que va en cierta dirección, tienes que conseguir un millón de remolcadores para tratar de girar de nuevo”, planteó.

Aún así, el actor dejó en claro que: “Disfruto más haciendo películas como Pig o Leaving Las Vengas que lo que disfruto haciendo películas como Tesoro Nacional”.

Disney reiniciará de todas formas a la saga de Tesoro Nacional en su servicio de streaming, convirtiéndola en una serie de televisión.