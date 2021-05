Ta-Nehisi Coates quiere que Marvel encuentre una mejor forma de compensar a los creadores de cómics por el uso de su trabajo en películas y series

De un tiempo a esta parte las adaptaciones de cómics se han consolidado como un negocio muy lucrativo para las compañías. Después de todo, en los últimos años distintas historias basadas en historietas han generado millones de dólares por concepto de taquilla y han conquistado miles de espectadores para los servicios de streaming.

Pero aunque en algunos casos los creadores están estrechamente vinculados con las adaptaciones de su trabajo, cuando se trata de las apuestas basadas en las publicaciones de Marvel y DC las personas que han dado forma a las historias de icónicos personajes siguen experimentando dificultades para ser reconocidas y compensadas por su trabajo.

En ese contexto y aprovechando la conclusión de su carrera en los cómics de Black Panther, el guionista Ta-Nehisi Coates manifestó que le gustaría que Marvel mejorara su mecanismo para compensar a los escritores y artistas que imaginan las historias que después pasan al cine y la televisión.

“No estoy hablando de mí mismo aquí, porque siento que soy alguien afortunado en el sentido de que he podido ganarme la vida de muchas otras formas”, señaló Coates en una entrevista con Polygon. “Pero hay personas que se ganan la vida con los cómics y desearía que Marvel encontrara mejores formas de compensar a los creadores que ayudaron a hacer de Black Panther Black Panther. Ojalá encontraran mejores formas de compensar a las personas que hicieron del Capitán América Capitán América”.

Un par de meses atrás, en el contexto del estreno de The Flacon and The Winter Solider, Ed Brubaker expresó su frustración con Marvel porque la compañía prácticamente no le ha pagado por crear un montón de ideas que han servido de base para el arco de Bucky Barnes/The Winter Solider en el MCU. De hecho, Brubaker incluso llegó a plantear que ha ganado más dinero por su cameo en la segunda película del Capitán América que por co-crear a The Winter Solider junto a Steve Epting.

Coates no se olvidó de esa situación y apuntó precisamente a ese problema en su conversación con Polygon.

“Estoy hablando muy específicamente aquí, desearía que encontraran formas de compensar al autor de las mejores historias de Winter Soldier que jamás hayas leído”, señaló el escritor. “No me gusta que haya un programa de The Falcon and the Winter Soldier en la televisión y escuchar que Ed (Brubaker) ni siquiera puede ponerse en contacto con ... simplemente no me gusta eso. Eso no me gusta”.

“Mira, lo pasé muy bien. Pasé un tiempo tremendo escribiendo para Marvel. Estoy en deuda con Marvel”, añadió. “Amo a mis editores (...). Tenía gente estupenda trabajando conmigo. (...) Sin embargo, el lado corporativo de esto no es bonito. No es nada bonito. Cómo tratan a las personas que crean la base para esto, no me gusta”.

El tema de las compensaciones a los creadores de los cómics se ha vuelto un asunto de discusión recurrente ante el auge de producciones basadas en esas historias y en particular de las publicaciones de Marvel y DC que están enmarcadas en un entramado legal por todo el asunto de la propiedad intelectual.

Pero aunque por ahora no hay nada que apunte a un cambio importante en ese aspecto de las películas y series de Marvel, no deja de ser curioso que uno de los próximos proyectos de Coates lo ponga del otro lado de esta ecuación como el guionista de la próxima película de Superman para Warner Bros y DC.