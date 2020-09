Taika Waititi dirigirá el piloto de una nueva comedia de HBO Max sobre piratas

La plataforma HBO Max ya tiene un nuevo llamativo proyecto para lo que será su apuesta a futuro para hacerse con un trozo más grande de la cada vez más atractiva torta del streaming.

En el servicio aprobaron ahora la realización de una nueva serie de comedia que girará en torno a piratas y que involucrará a Taika Waititi (What We Do In The Shadows, Jojo Rabbit), David Jenkins (People of Earth) y Garrett Basch (The Night Of, What We Do in the Shadows).

La serie será conocida como Our Flag Means Death (Nuestra Bandera Significa Muerte) y seguirá "las aventuras verdaderas de Stede Bonner, “un aristócrata mimado que abandonó su vida de privilegio para convertirse en pirata”.

A grandes rasgos, Bonnet fue “un terrateniente moderadamente rico de principios del siglo XVIII que más tarde se dedicó a la delincuencia como pirata. Compró un velero, lo llamó Revenge, y viajó con su tripulación pagada a lo largo de la costa este de lo que ahora es Estados Unidos, capturando otros barcos y quemando otros en Barbados”.

Jenkins será el showrunner de la serie, mientras que Waititi será productor ejecutivo y dirigirá el episodio piloto, el que llevará a cabo después de sus compromisos con Thor: Love and Thunder.