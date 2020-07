Taika Waititi va por el Premio Emmy, pero tendrá que ganarle a Bart Simpson

El director, productor y guionista Taika Waititi se convirtió este año en un realizador ganador del Premio Oscar, ya que por su trabajo en Jojo Rabbit, recibió la estatuilla de mejor guión adaptado. Pero además de esa distinción cinematográfica, en este 2020 también podría sumar una televisiva como parte de los Premios Emmy.

De partida, tengan en cuenta que además su trabajo detrás de cámara, Waititi también ha tenido varios roles de actuación, no solo protagonizando una comedia como What We Do In The Shadows, o interpretando al imaginario Adolf Hitler de Jojo Rabbit, sino que también interpretando a personajes con su voz.

Ese fue el caso del alienígena Korg en las películas de Marvel Studios y también el del robot IG-11 en The Mandalorian, rol por el que ahora competirá en la categoría de “mejor actuación de voz para un personaje”.

