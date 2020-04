Tarantino reconoció que sobrestimó el interés que generaría Grindhouse

Grindhouse, el proyecto doble que involucró a las películas Planet Terror de Robert Rodriguez y Death Proof de Quentin Tarantino fue un fracaso de recaudación durante su estreno en 2007.

Las producciones, que buscaron celebrar el estilo de películas clase B marcadas por el sexo y la violencia, y que además rememoraba el estilo de función de los antiguos cines rotativos, recaudó alrededor de 25 millones de dólares en Estados Unidos que no marcó tendencia para un revival del género.

De hecho, a pesar de que fue elogiada por su audiencia más de nicho que tenía clara la propuesta “explotaition” del género grindhouse, e inclusive fue celebrado el componente de tráilers falsos que involucró a directores como Rob Zombie y Edgar Wright, el proyecto Grindhouse tampoco logró enganchar a una audiencia mayor en el mercado internacional.

Ahora, a más de una década de su estreno, Tarantino fue consultado por la revista Empire sobre esa iniciativa, reconociendo que sobrestimó el interés que pudo haber tenido el público estadounidense con las funciones doble estilo grindhouse.

“Creo que con Robert sentimos que la gente tenía más un concepto de la historia de las funciones dobles y las películas de exploitation", dijo Tarantino. “No, no lo tenían completamente. No tenían idea de qué mierda estaban viendo. Lo que hicimos no significó nada para ellos. Así que creo que ese fue un caso de ser demasiado cool para el colegio”, agregó.

Aún así, el director expresó que la gente de Inglaterra recibió de mejor forma a la película, ya que las obras que conformaban a Grindhouse fueron estrenadas de forma individual y no en funciones dobles como pasó en Estados Unidos.

Sin embargo, y sin olvidar su sentido del humor, Tarantino terminó recordando una anécdota: cuando fue a ver Death Proof acompañado de Edgar Wright en un cine inglés, la función estaba completamente vacía.