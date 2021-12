Terry Silver regresa para complicar las cosas en el nuevo tráiler para la cuarta temporada de Cobra Kai

La tensión abunda en el nuevo tráiler para la cuarta temporada de Cobra Kai. Si bien Netflix ya ha revelado varios adelantos para el próximo ciclo de la serie, esta semana el streaming lanzó el avance más detallado hasta la fecha.

Después de todo, en este nuevo avance de Cobra Kai se pueden apreciar todos los conflictos que marcarán a los próximos episodios de la serie e involucrarán desde rivalidades entre los estudiantes de los diferentes dojos hasta la gran disputa entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso contra John Kreese y Terry Silver.

Pero aunque en el contexto de esta historia los rivales de The Karate Kid tendrán que trabajar juntos para vencer a Kreese, este avance deja claro que aquel camino no será sencillo y los conflictos entre Daniel y Johnny no desaparecerán mágicamente ante la misión del Torneo de Karate sub 18 All Valley.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para el regreso de Cobra Kai aquí:

La cuarta temporada de Cobra Kai se estrenará el 31 de diciembre en Netflix y mientras el streaming ya renovó la serie para una quinta temporada, recientemente un productor aseguró que esta serie secuela de Karate Kid podría extenderse más allá de ese ciclo.