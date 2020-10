Teyonah Parris describió a WandaVision como “una película de acción completa mezclada con sitcoms”

Marvel Studios no consiguió estrenar ninguna película durante este 2020 debido a la pandemia, sin embargo, la compañía no planearía despedir este año sin novedades y en una fecha que aún no es especificada el estudio podría concretar el estreno de WandaVision.

Sin embargo, más allá de un adelanto y varios reportes anteriores, aún no hay muchos detalles oficiales de la serie y gran parte de la intriga en torno a este proyecto se ha construido en base a las especulaciones sobre lo que pasará con Wanda Maximoff.

Pero aunque Teyonah Parris no se refirió a ese punto durante una reciente conversación con Kelley Carter en The Undefeated, la actriz que tendrá la misión de interpretar a Monica Rambeau por lo menos anticipó cómo será la propuesta de esta serie.

“Monica Rambeau es muy ruda en los cómics”, señaló Parris. “Simplemente no puedo creer que esto esté sucediendo. Esta es una película de acción completa mezclada con sitcoms, es salvaje. Es salvaje. Creo que la gente estará muy emocionada”.

Parris será la segunda actriz que interpretará a Monica Rambeau en el universo de Marvel Studios ya que Akira Akbar dio vida a una versión infantil del personaje en Capitana Marvel.

En ese sentido, aún no está claro cómo la historia de Monica Rambeau se entrelazará con la trama de Wanda, el “regreso” de Vision o con S.W.O.R.D, la organización del universo Marvel que también aparecería en esta serie.

No obstante, pese a que su papel sigue estando rodeado de interrogantes, Parris está muy contenta con su participación en el MCU.

“Este ha sido un sueño de la infancia. Ser un superhéroe de Marvel. Incluso puedo recordar, que siempre he dicho eso: ‘Quiero ser un superhéroe’”, señaló la actriz. “Luego, cuando se abrió el MCU, creo que estaba en la universidad, y quería ser un superhéroe de Marve. Fui a ver a Iron Man y ver a mujeres en esas películas patear traseros. Vi esas películas y dije: ‘Quiero hacer eso’”.

“No sabía cómo ni por qué, porque las mujeres negras no tienen esa oportunidad. La mayoría de las mujeres que estaba viendo no eran negras”, añadió. “Estaba segura de que eso no sucedería y luego sucedió (...) Estoy muy feliz de ser parte de este universo".

WandaVision aún no tiene una fecha de estreno oficial, pero previamente se había rumoreado que podría ser lanzada en noviembre de este año.