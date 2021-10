The 3-Body Problem, la nueva serie de los showrunners de Game of Thrones, sumó 12 integrantes a su elenco

La serie de The 3-Body Problem está comenzando a tomar forma y es que poco más de un año después del anuncio de este proyecto basado en la novela homónima de Liu Cixin, finalmente hay novedades sobre el elenco.

Según reporta Variety, esta serie que será comandada por David Benioff y D.B. Weiss sumó a 12 integrantes a su elenco. Si bien aún no se detallan los papeles que tendrán estos actores, el listado de figuras incluye a Liam Cunningham y John Bradley, quienes ya habían trabajado con Benioff y Weiss en Game of Thrones.

Todo mientras Jovan Adepo (Watchmen), Tsai Chin (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Eiza González (Baby Driver), Jess Hong (Inked), Marlo Kelly (Dare Me), Alex Sharp (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time), Sea Shimooka (Arrow), Zine Tseng, Saamer Usmani (Succession) y Benedict Wong (Doctor Strange) también serán parte de este proyecto.

La historia de The 3-Body Problem gira en torno al primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena y esta serie para Netflix estará a cargo de Benioff y Weiss como showrunners, productores ejecutivos y co-creadores. Además Alexander Woo también estará involucrado como co-creador de la serie y productor ejecutivo, y Derek Tsang se encargará de la dirección.

The 3-Body Problem aún no tiene una fecha de estreno.