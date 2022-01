The Batman será apta para mayores de 13 años pero tendrá “contenido violento fuerte y perturbador” además de “material sugerente”

A diferencia de algunas de las películas más recientes de DC, The Batman no será solo una apuesta para mayores de edad y es que mientras cintas como Birds of Prey, Joker y The Suicide Squad se presentaron en cines con una Clasificación R, esta semana se determinó que The Batman será apta para mayores de 13 años.

Con miras al estreno de la película fijado para el próximo mes de marzo Film Ratings, la entidad encargada de clasificar a las películas para su exhibición en Estados Unidos, estableció que The Batman se presentará con una clasificación PG-13.

Esa categoría implica que la película puede incluir material que no sería apto para menores de 13 años y en general es la calificación que ostentan la mayoría de las cintas de superhéroes incluyendo a las apuestas de Marvel Studios y otras entregas de DC como Aquaman, Shazam o Wonder Woman 1984.

Pero obviamente eso no implica que The Batman tendrá un tono igual a esas cintas y la propia calcificación de Film Ratings apunta a que la película dirigida por Matt Reeves pretendería sacar el provecho máximo de lo que permite aquella calificación.

Después de todo, The Batman recibió una calificación PG-13 por “contenido violento fuerte y perturbador, contenido de drogas, lenguaje fuerte y material sugerente”. Algo que no resulta completamente sorprendente considerando lo que ya han planteado los avances de la nueva versión para el cine del vigilante de Gotham.

El estreno de The Batman sigue planificado para el próximo 4 de marzo en Estados Unidos.