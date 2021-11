The Book Of Boba Fett mostrará el “verdadero carácter” del cazarrecompensas en el contexto de una nueva era de crimen galáctico

“Jabba gobernó con miedo. Yo planeo gobernar con respeto”. Esa es una de las frases de Boba Fett que marcó el primer tráiler de su nueva serie, The Book Of Boba Fett, y de acuerdo a los responsables del programa, aquella premisa sería clave para entender lo que ofrecerá la próxima producción de Star Wars.

En una reciente entrevista con Empire, el productor Jon Favreau reafirmó que en The Book Of Boba Fett veremos como el cazarrecompensas titular trata de posicionarse dentro del mundo criminal de Star Wars siguiendo su toma de posesión de lo que alguna vez fue el terreno de Jabba The Hutt.

“Hay un vacío de poder porque Jabba se ha ido. Jabba era claramente un líder muy fuerte e imponente, al que la gente le tenía mucho miedo y que parecía gobernar con mano de hierro. Sacas a alguien así del ecosistema de Tatooine, y del espacio Hutt en general, y tienes la oportunidad que está madura en el género de los gánsteres”, señaló Favreau.

Pero obviamente Boba no tomará las riendas de ese imperio criminal inmediatamente después de Jabba y, como se estableció en la segunda temporada de The Mandalorian, el cazarrecompensas desplazó Bib Fortuna, quien no habría hecho un muy buen trabajo para mantener el “negocio” de Jabba.

En ese sentido, Favreau adelanta que Fett tendrá una tarea bastante compleja por delante.

“Aunque Boba Fett es un cazarrecompensas con mucha experiencia, no tiene experiencia en dirigir un sindicato delictivo o administrar fuerzas”, señaló el showrunner de The Mandalorian. “Normalmente no es un recién llegado. Es un experto como lo vemos en la mayoría de las áreas. Pero en este caso, está tratando de adaptarse a otra posición”.

The Book of Boba Fett será comandada por Robert Rodriguez, el director que ya trabajó en el regreso del cazarrecompensas en el contexto de la serie del Mando y Grogu. Así, aunque Fett figuró en esa historia, el director de Alita: Battle Angel reafirmó que esta nueva producción de Star Wars será la oportunidad para ver más del popular personaje.

“Veremos mucho más de su verdadero carácter en esta temporada”, dijo Rodríguez. “Y definitivamente verás que tiene que cambiar al ‘modo bárbaro’”.

The Book Of Boba Fett se estrenará el 29 de diciembre mediante Disney Plus.