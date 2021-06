The Book of Boba Fett revelará dónde ha estado el cazarrecompensas desde la trilogía original de Star Wars

Desde que Boba Fett regresó en la segunda temporada de The Mandalorian los fanáticos del cazarrecompensas han esperado respuestas sobre qué pasó con el personaje entre los eventos de la serie y su última aparición en la trilogía original de Star Wars.

Después de todo, aunque anteriormente habían historias al respecto, el nuevo canon de la franquicia espacial aún no establece una trama concreta sobre lo que sucedió con Boba Fett después de que cayó al pozo del Sarlacc en Return of the Jedi.

En ese sentido y como muchos fanáticos esperaban, recientemente el propio Temuera Morrison confirmó que The Book of Boba Fett abordará qué ocurrió con el personaje titular entre las películas originales de Star Wars y su aparición en The Mandalorian.

Específicamente, en el marco de una entrevista con Rotten Tomatoes, Morrison aseguró que la serie abordaría la historia de Boba Fett desde The Empire Strikes Back.

“Bueno, no podemos decir mucho, pero vamos a ver su pasado y dónde ha estado desde The Empire Strikes Back”, comentó Morrison. “Alguien señaló que ha estado atrapado en este único lugar, y ahora es el momento de retroceder en el tiempo, ver su viaje y descubrir más sobre él”.

El episodio de The Mandalorian donde se concretó el regreso de Boba Fett fue dirigido por Robert Rodríguez, quien además de participar del equipo creativo también comandará algunos episodios de la serie según reveló Morrison.

The Book of Boba Fett terminó sus filmaciones recientemente y se espera que concrete su debut durante el próximo mes de diciembre a través de Disney Plus.