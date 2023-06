Todd Howard es uno de los desarrolladores más reconocidos en la industria de los videojuegos, sin embargo el próximo The Elder Scrolls VI podría ser el último juego dirigido por Todd Howard.

En una reciente entrevista, el director se refirió al respecto y señaló que esto podría ocurrir debido a los largos tiempos de desarrollo que tienen actualmente los juegos.

“No me estoy haciendo más joven. Así que nuestra capacidad, como hemos hablado, para dar soporte a Starfield... Mientras que quizá en los viejos tiempos lo sacabas y luego pasabas a una secuela, ahora podemos dar soporte a ese juego durante un periodo mucho más largo, que es lo que es nuestro plan”, señaló en converasación con IGN.

“Y cuando pensemos en The Elder Scrolls VI, probablemente no debería decir esto. Pero si hago cuentas, no me estoy haciendo más joven. ¿Cuánto tiempo juega la gente a The Elder Scrolls? Puede que sea el último que haga. No lo sé”.

Cabe recordar que por el momento la próxima entrega de The Elder Scrolls se mantiene sin fecha de estreno.