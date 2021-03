The Falcon and the Winter Soldier añadió una nueva arista a la historia del Capitán América en el MCU

La historia del Suero del Supersoldado es una parte clave del Universo de Marvel Studios. Después de todo aquella fórmula no solo le dio sus poderes a Steve Rogers, sino que también puso en marcha otras historias como la transformación de Bruce Banner en Hulk, la trama de Bucky como Winter Soldier y todo lo que se mostró con los otros soldados mejorados por HYDRA que aparecieron en Captain America: Civil War.

Así, aunque supersoldado más famoso de todos dejó su escudo, la trayectoria de aquella fórmula está lejos de estar sellada y en el segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier se añadió una nueva arista a esa cronología y la propia leyenda del Capitán América en el MCU.

[Spoilers de The Falcon and the Winter Soldier a continuación]

En “El Patriota”, el segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier, Bucky Barnes y Sam Wilson están lidiando de distintas formas con la presentación de John Walker como el nuevo Capitán América.

Así, mientras Sam no quiere tocar el tema, Bucky está empecinado en que Falcon debe recuperar el escudo y asumir el manto que Steve Rogers le cedió al final de Avengers: Endgame. Por lo que, después de que su primer encuentro con Walker no termina de la mejor manera, Barnes decide llevar a Wilson hasta Baltimore para conocer a nada más ni nada menos que a Isaiah Bradley (interpretado por Carl Lumbly).

Si aquel nombre no les parece familiar, no se preocupen porque el anonimato justamente es una parte clave de la trayectoria de aquel personaje.

En los cómics de Marvel, Isaiah Bradley es un héroe que fue creado por Robert Morales y Kyle Baker durante 2003 en el marco de una serie limitada llamada Truth: Red, White & Black. En aquel relato Isaiah fue presentado como un joven afroamericano que después de sumarse al Ejército de Estados Unidos terminó involucrado en un programa secreto comandado por el científico Wilfred Nagel y el Coronel Walker Price.

Dicho programa amparado por el Ejército de Estados Unidos era otro intento por recrear la fórmula del supersoldado que había convertido a Steve Rogers en Capitán América y cuya producción quedó estancada después de la muerte del Dr. Erskine.

Pero el programa de Nagel no tenía ningún tipo de ética y su foco estaba en la experimentación en hombres negros.

Truth: Red, White & Black #4

Concretamente, en Truth: Red, White & Black, se establece que 300 solados fueron sacados de una base militar llamada Camp Cathcart para los experimentos de Nagel, y después de las crueles pruebas a las que fueron sometidos, solo cinco de ellos sobrevivieron.

Entre ese grupo estaba Isaiah Bradley, quien finalmente se convirtió en el único sobreviviente de aquel batallón. Pero mientras Steve Rogers fue recordado y conmemorado, la historia de Bradley pasó al olvido y por años se creyó que Isaiah había muerto durante una misión suicida a un campo de concentración nazi.

Steve Rogers como Capitán América en Truth: Red, White & Black #7

En ese sentido, en Truth: Red, White & Black #5 se explica que Bradley fue enviado al campo de concentración nazi llamado Schwarzebitte con el propósito de eliminar Raymond Koch, un científico que también estaba trabajando en la creación de supersoldados pero para los nazis.

Bradley eventualmente logró completar esa misión operando vestido como el Capitán América, sin embargo, fue capturado por los nazis y por ende desde Estados Unidos lo dieron por muerto.

No obstante, antes de llegar al campo de concentración donde había sido enviado después de rehusarse a trabajar con Hitler, Isaiah fue rescatado por parte de la resistencia alemana.

Pero aunque Isaiah Bradley logró escapar de los nazis, este supersoldado fue castigado por su propio país y lo condenaron a 17 años de prisión por utilizar el uniforme que se había diseñado para Steve Rogers y que tomó en Truth: Red, White & Black #4 antes de embarcarse en su misión a Schwarzebitte.

Isaiah Bradley como Capitán América en Truth: Red, White & Black #6

En última instancia y después de un montón de peticiones de su esposa, Bradley logró salir de la prisión en los años ‘60. Sin embargo, como la versión de la fórmula del supersoldado que recibió era defectuosa, los efectos adversos no tardaron en hacerse presentes y cuando Steve Rogers finalmente se enteró de su historia, la salud física y mental de Isaiah ya le habían pasado la cuenta.

En ese sentido, aunque la historia de Isaiah Bradley está marcada por el olvido y el abandono, también es importante recordar que el primer Capitán América negro se convirtió en una leyenda para la comunidad afroamericana del Universo Marvel y además él es el abuelo de Eli Bradley, Patriot de los Jóvenes Vengadores.

De hecho, aunque Marvel Studios aún no anuncia planes al respecto, los créditos de la serie contemplan al actor Elijah Richardson como Eli Bradley.

Isaiah Bradley con Eli Bradley en Young Avengers #12

Isaiah Bradley en The Falcon and the Winter Soldier

En The Falcon and the Winter Soldier aún no hay muchos detalles sobre la historia de Isaiah Bradley. De hecho, la serie recalca que la existencia de este personaje en el MCU es desconocida por muchas personas e incluso Steve Rogers nunca se enteró de lo que había pasado con él.

En ese sentido, la nueva producción de Marvel Studios solo establece detalles como que Isaiah se enfrentó y destrozó el brazo de metal de Winter Soldier en 1951, y que posteriormente fue encarcelado por 30 años.

“¿Sabes lo que me hicieron por ser un héroe?”, explica Isaiah en la serie. “Me metieron en la cárcel durante 30 años. Me hacían pruebas, me sacaban sangre, entraban en mi celda. Ni siquiera tu gente había terminado conmigo”.

Así, aunque The Falcon and the Winter Soldier también confirma que Isaiah es un supersolado y que aquí, a diferencia de lo que plasmaron algunas historias de Marvel Comics, este Capitán América aún goza de un buen estado de salud; el debut de Isaiah también dejó varias dudas.

Después de todo, al final del episodio Bucky plantea que cuando Bradley apuntó a “su gente” se refería a HYDRA y como este programa también está explorando la existencia de otros humanos poderosos de la mano de la trama de The Flag Smashers, por ahora solo queda preguntarse qué más se establecerá sobre la historia de los supersoldados y por ende del legado del Capitán América en esta nueva serie del MCU.