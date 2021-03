The Falcon and the Winter Soldier estará conectada con tres proyectos de Marvel Studios

Cuando Marvel Studios presentó el primer episodio de WandaVision a principios de este año, los fanáticos comenzaron a ver la serie con un futuro claro en mente: independiente de lo que pasara con Wanda Maximoff en aquella historia, el personaje interpretado por Elizabeth Olsen volvería a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, aunque eso estaba establecido de cara a la serie de Wanda y Vision, las cosas no comenzarán con tanta claridad en The Falcon and the Winter Soldier. Después de todo, aunque evidentemente la compañía todavía no quiere deshacerse de ellos, hasta el momento Marvel Studios no ha divulgado sus planes a futuro para Sam Wilson y Bucky Barnes.

En ese conetxto, desde EW decidieron preguntarle a los responsables de la serie qué relación tendrá The Falcon and the Winter Soldier con otros proyectos del MCU ¿La respuesta? Aparentemente la serie estará conectada con varias producciones.

“Puedo pensar en tres (proyectos) de los que no puedo hablar”, señaló Malcolm Spellman, el escritor principal de la serie, al ser consultado respecto a la relación de los eventos de The Falcon and the Winter Soldier con otras entregas del MCU.

Por supuesto, a estas alturas no tenemos claro cuáles son esas producciones ni cuál será la influencia de la serie en ellas. Después de todo, en el universo de Marvel Studios eso puede variar desde un cameo hasta un punto de la trama que podría ser abordado o impactar a otra producción.

Así, mientras aquello sigue en el terreno de las interrogantes, Marvel Studios tampoco quiso definir el futuro de The Falcon and the Winter Soldier y Kevin Feige continuó asegurando que mientras varios proyectos de la Fase 4 del MCU son “relativamente independientes o se conectan de nuevo a Endgame”, actualmente tienen “un futuro trazado para los personajes después de Falcon and the Winter Soldier, pero no quiero decir mucho más que eso”.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará este 19 de marzo en Disney Plus.