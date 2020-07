The Falcon and The Winter Soldier y Loki podrían retomar sus filmaciones en agosto

Desde que The Falcon and The Winter Soldier y Loki tuvieron que detener sus filmaciones el pasado mes de marzo por el coronavirus, han surgido un montón de reportes respecto al reinicio de las producciones de ambas series.

Pero aunque aún no hay nada confirmado por parte de Marvel Studios, un nuevo artículo de The Hollywood Reporter comenzaría a pintar un panorama más o menos claro de lo que pretende hacer la compañía con sus nuevas series para Disney Plus.

De acuerdo a THR, se espera que The Falcon and the Winter Soldier y Loki reanuden sus filmaciones durante los próximos meses en la ciudad de Atlanta en Estados Unidos.

Concretamente el reporte dice que “las fuentes dicen que Pinewood tiene dos largometrajes y múltiples programas de streaming (incluidos The Falcon and The Winter Soldier y Loki) que comenzarán la preproducción este mes, con el objetivo de comenzar a filmar a partir de agosto”.

Es decir, con todas las medidas de prevención pertinentes, The Falcon and The Winter Soldier y Loki podrían reanudar sus respectivos rodajes el próximo mes. Pero obviamente nada de esto está confirmado y los planes de Marvel Studios siguen dependiendo del desarrollo de la pandemia.

En ese sentido, una de las principales dudas que despierta esta información es qué pasará con el estreno de The Falcon and The Winter Soldier. Después de todo, el debut de la serie sigue fijado para agosto y todavía es un misterio qué pasará con las escenas que se tenían que filmar fuera de Estados Unidos y se estaban rodando en República Checa al momento de la suspensión de su producción.