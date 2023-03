The Flash recibió una clasificación PG-13 por “secuencias de violencia” y “desnudez parcial”

The Motion Picture Association of America (MPAA), la entidad encargada de clasificar las películas para su exhibición en Estados Unidos, reveló la categoría que ostentará la película de The Flash para su estreno en cines durante junio de este año.

Mediante una actualización en Film Ratings, MPAA estableció que The Flash tendrá una clasificación PG-13 “por secuencias de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte y desnudez parcial”.

Pese a que DC ha estrenado películas con Categoría R como The Suicide Squad y Joker, aquella clasificación para mayores 13 no es sorprendente ya que ese el mismo ranking que ostentan la mayoría de las películas de superhéroes. De hecho, la recién estrenada Shazam! Fury of The Gods también entra en esa categoría.

The Flash fue dirigida por Andy Muschetti (It) y será protagonizada por Ezra Miller como The Flash/Barry Allen. La trama de la película incluirá viajes en el tiempo y una travesía por el Multiverso que dará pie a las apariciones de personajes como Supergirl (Sasha Calle), Batman (Michael Keaton) y Zod (Michael Shannon).

El estreno de The Flash está planificado para junio de 2023.