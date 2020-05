The Last of Us 2 es prohibido en algunos países de Oriente Medio

Aún no sale a la venta pero The Last of Us 2, ya prohibido en algunos países de Oriente Medio, por lo que al parecer los jugadores de aquellos países tendrán uno que otro problema para jugarlo.

La censura no es del todo extraña en el mundo de los videojuegos, pero algo que ha llamado la atención en este caso, es que el juego si ha sido promocionado por las cuentas de Twitter oficiales de PlayStation en la región, pero al momento de intentar comprarlo a través de la PS Store, es que se percatan que este no puede ser adquirido.

Es así como una búsqueda del juego en países como Arabia Saudita, entrega por respuesta el primer título para PS3 y su versión de PS4, pero nada de la esperada secuela.

Según menciona VG247, esto podría deberse a que el juego aún no es aprobado para ser comercializado en el país.

La agencia de clasificación de videojuegos, ESRB, apuntó el título como uno con contenido sexual, desnudez y violencia, a lo que si se suman los temas LGBT tratados en el título, quizás nos dan algunas de las razones tras la prohibición.

A pesar de esto, los jugadores de estos países siempre pueden comprarlo a través de la PS Store de otros países donde si se encuentra disponible.

The Last of Us Part 2 saldrá a la venta el próximo 19 de junio.