The Last of Us 2 se convierte en uno de los juegos mejor valorados de PS4

La semana pasada es que se dieron a conocer las reseñas de The Last of Us 2, siendo la mayoría de estas muy positivas, esto hizo que el juego se convirtiera en uno de los mejor valorados de la PlayStation 4.

Según muestra Metacritic, el juego que actualmente tiene una puntuación de 96 de un total de 100, se ubica en la tercera posición de los mejores juegos de PS4, siendo superado sólo por Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto V.

Con esta puntuación, el juego superó a varios importantes títulos de la consola, como lo son God of War, y Persona 5 Royal, ambos con 95 puntos.

The Last of Us 2 será lanzado el próximo 19 de junio y puedes leer nuestra reseña del juego en el siguiente enlace.