The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima ya tienen fecha de estreno: 19 de junio y 17 de julio respectivamente

Finalmente desde PlayStation dieron a conocer la fecha en que llegará The Last of Us 2, y Ghost of Tsushima, dos de los juegos más esperados de la consola de Sony, y es que según anunciaron en una publicación en su blog durante la jornada de hoy, The Last of Us Part II llegará el 19 de junio, mientras que Ghost of Tsushima lo hará el 17 de julio.

La publicación firmada por Hermen Hulst, presidente de Sony Worldwide Studios, además apunta que “personalmente quiero felicitar y agradecer a los equipos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por sus logros, ya que sabemos que no es una tarea fácil llegar a la línea final bajo estas circunstancias”.

Además agregó que “Ambos equipos han trabajado fuertemente para ofrecer experiencias de clase mundial, y esperamos ver lo que piensas de ellas cuando se lancen en solo unos meses”.

Cabe recordar, que durante este fin de semana The Last of Us 2, sufrió una importante filtración, dando a conocer importante detalles de la trama, así como gameplay del juego.