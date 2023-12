The Last of Us fue la serie más pirateada de 2023

The Last of Us se ha convertido en una de las serie smás populares del último tiempo, por eso no es de extrañar que la adaptación del videojuego se convirtiera en la serie más pirateada de 2023.

La información proviene desde Torrent Freak (Vía Dexerto), quienes como todos los años dieron a conocer el listado de series más pirateadas.

The Last of Us se posiciona de esta forma en un primer puesto que durante años fue propiedad de Game of Thrones y en el último año, de su secuela House of the Dragon.

En el segundo lugar se encuentra The Mandalorian, siendo seguido por Loki, serie que lanzó su segunda temporada durante este 2023.

Acá te dejamos el listado: