The Last of Us muestra lo que se vendrá en los próximos capítulos con un nuevo adelanto

Finalmente es que se ha estrenado el primer capítulo de la serie de The Last of Us, y para todos los que quedaron con ganas de ver más, desde HBO han publicado un nuevo tráiler mostrando un poco de lo que se vendrán los próximos episodios.

Cabe recordar que esta temporada estará compuesta por nueve episodios, por lo que aún quedan ocho por estrenarse.

La serie protagonizada por Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey, comenzó su rodaje a mediados de 2021 y desarrolló gran parte de sus filmaciones en la ciudad de Calgary en Canadá, culminando sus filmaciones en junio de 2022.

Craig Mazin se encargó de la realización de esta serie que también cuenta en su elenco con Gabriel Luna como Tommy, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Anna Torv como Tess y Jeffrey Pierce como Perry.

The Last of Us estrenará un nuevo episodio cada domingo a través de HBO Max.