The Last of Us Part 1 en PS5 agrega elementos cosméticos basados en HBO

Una nueva actualización ha recibido la versión de PlayStation 5 de The Last of Us Part 1, añadiendo elementos cosméticos para Ellie, uno de estos basado en la popular adaptación realizada por HBO, protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

De esta forma, este parche añade dos poleras que puede utilizar Ellie, siendo la primera de estas, una de color azul con temática de la serie de HBO, The Wire.

La segunda, es la que se encuentra basada en la adaptación y corresponde a una polera de Mortal Kombat 2, juego del cual es fan la Ellie de la serie.

Junto con estos elementos cosméticos el parche soluciona una serie de bugs y problemas del título.

Cabe recordar que The Last of Us Part 1 se lanzó recientemente en PC presentando una serie de problemas de rendimiento y bugs.